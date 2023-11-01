Сложно поверить: как сейчас выглядит жена Мясникова, которая спивалась годами

Александр Мясников на экране выглядит уверенным в себе экспертом, который может разрешить любой вопрос. Но на самом деле и в его жизни были моменты, заводившие в тупик. В такие периоды врач был готов сознаться в собственном бессилии. И одна из этих историй оказалась связана с его супругой.

Семейную жизнь Александра и Натальи Мясниковых сложно назвать легкой. Жена следовала за доктором по всему свету и сопровождала в командировках. А когда врач получил работу во Франции, то начала привыкать к европейскому укладу. Пока муж трудился сутками, Наталья воспитывала сына и мучилась от собственной невостребованности. Это и привело ее к пагубной зависимости.

Мясников пытался бороться с алкоголизмом жены, но заметил его проявления слишком поздно. Наталья спивалась годами. За это время доктор успел завести роман на стороне, в котором родилась внебрачная дочка. Однако официальную семью он не бросил.

Лишь из-за страха окончательно потерять мужа Наталья отказалась от алкоголя. Любопытно, но сейчас на редких снимках в Сети по внешнему виду женщины нельзя сказать о ее темном прошлом. Жена теледоктора отлично смотрится в кадре — сложно поверить, что она страдала алкоголизмом.