Сложно поверить: как до операций выглядел парень, который потратил миллионы, чтобы превратиться в «пришельца»

У Винни Ох из Лос-Анджелеса необычная, даже пугающая внешность. Этот парень потратил $50.000 и сделал более 100 операций и косметических процедур, чтобы превратиться в бесполого пришельца.

На первые операции Винни решился еще 10 лет назад – тогда молодой человек увеличил губы с помощью филлера. С тех пор трансформации – неотъемлемая часть его жизни. Сейчас у этого странного парня нет бровей, а его нос с каждым годом все меньше и меньше. Винни Ох признается, что стремится к инопланетной внешности:

«Я не хочу стать женщиной, как многие думают. Я мог бы жить без половых органов. Я чувствую себя бесполым инопланетянином. Я хочу быть гибридом, а не мужчиной или женщиной», — заявляет Винни Ох.

Также Винни прекрасный визажист. В своих аккаунтах в соцсетях они демонстрирует фантастические макияжи.