Сложно поверить: этих странных животных не боялись заводить в СССР

Собаки, кошки, попугаи давно стали привычными домашними животными, которых можно встретить во всех уголках мира. Хозяева не боятся заводить их в даже самых маленьких квартирах, однако жители СССР приводили в свои дома куда более экзотических питомцев.

Так, архитектор Лев Берберов был известен не только своим профессиональным талантом, но и любовью к диким животным. В течение нескольких лет у него в квартире в Баку жили волчица Тома, лев Кинг, пума Ляля. Берберов вместе с родными нередко гулял по улицам со своими питомцами, а о его любви к диким животным знали во всем СССР.

При этом особенную любовь жители страны испытывали к большим львам и тиграм. Например, в квартире сотрудницы зоопарка в Риге жил бенгальский тигр Пурш. Он вырос в квартире заботливой Ольги Буциниекс, а после отправился в ленинградский зоопарк, где прожил счастливую жизнь. В Москве же полтора года в квартире жила львица Кинули. Животное оказалось под одной крышей с работницей зоопарка Верой Чаплиной, которая выходила и воспитала его. А после выпустила повесть, в которой рассказала все подробности сложного соседства.

Помимо этого, в советских квартирах можно было встретить белых медведей или обезьян. Все эти животные оказывались питомцами из-за большой любви их хозяев к дикой природе, но большинство историй заканчивалось трагично по причине неуправляемого нрава хищников.