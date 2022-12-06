«Сложно поверить»: Энберт не стал молчать о связи с Муцениеце на «Ледниковом периоде»

Александр Энберт стал звездой шоу «Ледниковый период», в рамках которого ему довелось выступать в паре с разными партнершами. Одной из них оказалась актриса Агата Муцениеце. Знаменитости настолько гармонично смотрелись вместе, что зрители начали подозревать их в любовных отношениях.

Артистка эти домыслы отрицала, ссылаясь на то, что ее партнер женат, а значит, ни о каком романе не может быть и речи. Теперь же молчание прервал и Энберт. Спортсмен раскрыл детали своей связи с бывшей женой Павла Прилучного.

Энберт признался, что вместе с Муцениеце они действительно были влюбленной парой на льду, но эта любовь оказалась лишь игрой. Также Энберт похвалился тем, что с Агатой они добились максимального спортивного прогресса. По мнению спортсмена, в этом большая заслуга актрисы, которая оказалась довольно работоспособной.