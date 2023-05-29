Сложно поверить, что сердцеедке из «Твин Пикса» уже 58: со временем стала еще краше

Невозможно представить себе «Твин Пикс» без очаровательной Шерилин Фенн, воплотившей Одри Хорн. Одно только ее появление на экране заставляло сердца зрителей биться чаще. Знойная брюнетка вошла в десятку самых красивых женщин мира, и покидать этот список она явно не собирается.

Однако потрясающая внешность не уберегла карьеру знаменитости от краха. Фенн сыграла в проекте «Елена в ящике», не побоявшись пикантных сцен. Лента не понравилась публике и критикам. После этого Шерилин начали считать актрисой откровенного жанра.

Сегодня звезда уже не появляется на больших экранах. Последний проект с ее участием вышел в 2020 году. Шерилин потеряла востребованность в профессии, но не утратила своей красоты. Глядя на фотографии Фенн, сложно поверить, что ей 58 лет. Со временем артистка стала еще краше, что не может не радовать ее преданных поклонников.