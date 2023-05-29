Сложно поверить, что сердцеедке из «Твин Пикса» уже 58: со временем стала еще краше
Карьера актрисы серьезно пострадала.
Невозможно представить себе «Твин Пикс» без очаровательной Шерилин Фенн, воплотившей Одри Хорн. Одно только ее появление на экране заставляло сердца зрителей биться чаще. Знойная брюнетка вошла в десятку самых красивых женщин мира, и покидать этот список она явно не собирается.
Однако потрясающая внешность не уберегла карьеру знаменитости от краха. Фенн сыграла в проекте «Елена в ящике», не побоявшись пикантных сцен. Лента не понравилась публике и критикам. После этого Шерилин начали считать актрисой откровенного жанра.
Сегодня звезда уже не появляется на больших экранах. Последний проект с ее участием вышел в 2020 году. Шерилин потеряла востребованность в профессии, но не утратила своей красоты. Глядя на фотографии Фенн, сложно поверить, что ей 58 лет. Со временем артистка стала еще краше, что не может не радовать ее преданных поклонников.