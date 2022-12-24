Сложно поверить, что она многодетная мать: вы ахнете при виде жены самого популярного футболиста в мире

Совсем не похожа на девушку футболиста.

Многие поклонники футбола привыкли, что избранницы игроков — это высокие длинноногие модели. К тому же спортсмены довольно часто расстаются со своими девушками и начинают встречаться с новыми красотками.

Семья Лионеля Месси стала приятным исключением. Он знаком со своей женой Антонеллой с раннего возраста.

Пять лет назад они узаконили свои отношения и сыграли пышную свадьбу.

Жена талантливого футболиста выделяется на фоне остальных девушек популярных игроков. У неё очень приятная естественная внешность. Пусть она и не обладает высоким ростом модели, но её фигуре позавидует любая женщина. Антонелла родила троих детей и при этом сохранила свое спортивное телосложение. Это позволило ей стать лицом нескольких известных брендов и развиваться в модной индустрии.