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Сложно поверить, что на фото 12-летняя девочка: какой была Алена Хмельницкая 40 лет назад

27 марта 2023 15:15
Сложно поверить, что на фото 12-летняя девочка: какой была Алена Хмельницкая 40 лет назад

Артистка довольна рано начала свою карьеру.

Алена Хмельницкая заняла свое место среди наиболее успешных и ярких актрис российского кино. Зрители любят звезду экрана не только за ее талант, но и за яркую внешность. Артистка гармонично смотрится в образах роковых героинь, хотя начинала свою карьеру в ином амплуа.

Впервые знаменитость засветилась на больших экранах, когда была еще 12-летней девочкой.

Тогда она снялась в фильме «Карамболина-карамболетта» — ее героиня увлекается танцами и мечтает стать большой звездой. Любопытно, что на съемочную площадку Хмельницкая попала благодаря маме: та была хореографом-постановщиком ленты и поспособствовала тому, чтобы ее дочь получила роль.

Несмотря на то, что актерского опыта у знаменитости не было, она превосходно справилась со своей задачей. И сегодня зрители могут полюбоваться на юную Хмельницкую, которая уже в 12 лет была эталонной красоткой.

Сложно поверить, что на фото 12-летняя девочка: какой была Алена Хмельницкая 40 лет назад
Фото: кадр из фильма "Карамболина-карамболетта" (1983), Legion-Media
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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