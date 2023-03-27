Сложно поверить, что на фото 12-летняя девочка: какой была Алена Хмельницкая 40 лет назад

Алена Хмельницкая заняла свое место среди наиболее успешных и ярких актрис российского кино. Зрители любят звезду экрана не только за ее талант, но и за яркую внешность. Артистка гармонично смотрится в образах роковых героинь, хотя начинала свою карьеру в ином амплуа.

Впервые знаменитость засветилась на больших экранах, когда была еще 12-летней девочкой.

Тогда она снялась в фильме «Карамболина-карамболетта» — ее героиня увлекается танцами и мечтает стать большой звездой. Любопытно, что на съемочную площадку Хмельницкая попала благодаря маме: та была хореографом-постановщиком ленты и поспособствовала тому, чтобы ее дочь получила роль.

Несмотря на то, что актерского опыта у знаменитости не было, она превосходно справилась со своей задачей. И сегодня зрители могут полюбоваться на юную Хмельницкую, которая уже в 12 лет была эталонной красоткой.