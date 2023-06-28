Сложно поверить, что Гайдай пропустил настолько грубые ляпы в фильме: все впечатление портят

Леонид Гайдай представил свою комедию «Спортлото-82» в 1982 году. Поклонники постановщика совсем не оценили картину, раскритиковав и игру артистов, и сюжет. А спустя некоторое время им удалось заметить ляп, который окончательно испортил репутацию фильма.

Дело в том, что сюжет ленты строится вокруг выигрышного билета. Он попадает к разным героям, а они, пытаясь заполучить билет, оказываются в десятках комичных ситуаций. При этом сама комбинация цифр постоянно показывается зрителям.

И, как оказалось, в кадре можно заметить четыре различных набора, которые представлены как выигрышный. Создатели картины просто не проверили, какой именно билет они показали зрителям, поэтому использовали несколько разных.

Долгое время поклонники пытались разгадать, как Гайдай допустил такую ошибку. Часть была уверена, что постановщик сделал это специально. Другие же обвиняли его в невнимательности. Сам же режиссер никогда не комментировал эту часть фильма, навсегда скрыв правду от публики.