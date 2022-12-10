Сложно поверить, что ей почти 80: мать онкобольной Заворотнюк заставила россиян ахнуть

Мало кто знает, но мама известной актрисы Анастасии Заворотнюк была советской театральной актрисой. Валентина Заворотнюк получила титул народной артистки России за заслуги в области театрального искусства.

Похоже, что гены Валентины Борисовны передались как дочке, так и внучке. Все три поколения женщин стали невероятными красавицами. Несмотря на приличный возраст, актриса находит силы заботиться о своей больной дочери и регулярно посещает храмы.

Летом Валентине исполнилось 79 лет. Однако это трудно определить по фотографии, которую выложила внучка Анна.