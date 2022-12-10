Сложно поверить, что ей почти 80: мать онкобольной Заворотнюк заставила россиян ахнуть
Не верится глазам.
Мало кто знает, но мама известной актрисы Анастасии Заворотнюк была советской театральной актрисой. Валентина Заворотнюк получила титул народной артистки России за заслуги в области театрального искусства.
Похоже, что гены Валентины Борисовны передались как дочке, так и внучке. Все три поколения женщин стали невероятными красавицами. Несмотря на приличный возраст, актриса находит силы заботиться о своей больной дочери и регулярно посещает храмы.
Летом Валентине исполнилось 79 лет. Однако это трудно определить по фотографии, которую выложила внучка Анна.
«Какая красивая бабушка»,«Какие вы красивые», «79?!», «Как невероятно выглядит ваша бабушка!», «79? Вот это да. Красотка» — комментируют подписчики и удивляются возрасту актрисы.