Сложно не завидовать: Шурка из «Служебного романа» вышла замуж за копию советского актера

Свое счастье в личной жизни Людмила Иванова нашла лишь со второй попытки. И хоть за плечами артистки был развод, можно с твердой уверенностью сказать, что ей несказанно повезло. Второй муж актрисы был тем еще красавчиком.

Иванова и сама считала свою встречу с Валерием Миляевым большим везением. Избранник Шурки из «Служебного романа» был не только физиком, но и бардом. Писала песни и актриса. И общее увлечение сильно сблизило возлюбленных.

Супруги были несказанно счастливы вместе: занимались творчеством, обустраивали быт, растили двоих сыновей.

И многие завидовали Людмиле Ивановне, ведь муж не только любил ее, но и был копией известного актера Александра Михайлова, о котором мечтали миллионы женщин по всей стране.

Первым из жизни ушел Миляев, и для артистки это стало большой трагедией. Иванова пережила любимого на пять лет, и не было ни одного дня, чтобы она не плакала, вспоминая о нем.