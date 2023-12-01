Сложно не влюбиться: вот как выглядел Иван Краско в молодости

Иван Краско достиг известности и признания уже во взрослом возрасте. Мало кто из поклонников помнит, как он выглядел до того, как стал популярным. В детстве Ваню выделяли стремление к успеху, смекалка и любовь к кино. Мальчишка не просто пересказывал просмотренные им фильмы, а вживался в роли героев и рассказывал их речи наизусть.

В 1953 году Иван окончил 1-е высшее Балтийское военно-морское училище с отличием и стал командиром десантного корабля. Однако эта профессия не была его мечтой, поэтому он скоро покинул военную службу и поступил на филологический факультет. Вечерами он посещал занятия и играл в студенческом театре.

В 1960 году Иван получил свою первую роль в кино. Он сыграл в эпизоде фильма «Балтийское небо», который был выпущен в 1961 году.

Долгое время Краско не получал серьезных ролей. Настоящий прорыв произошел в 1974 году с многосерийной картиной «Сержант милиции», где зрители увидели его в роли сержанта Григорьева.

После этого Иван сыграл во многих фильмах, которые принесли ему славу. Он принимал участие в картинах «Принц и нищий», «О чем не узнают трибуны», «Конец императора тайги», «Эскадрон гусар летучих», «Вот моя деревня», «Афганский излом». В свои 93 года Иван Краско продолжает радовать зрителей своими выступлениями.