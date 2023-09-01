Сложно не влюбиться: внук Льва Яшина вырос невероятным красавцем

Имя Льва Яшина знают даже те, кто далек от футбола. Он был настоящей легендой советского спорта, единственным вратарем, который удостоился награды «Золотой мяч». Превзойти голкипера в его рекордах не удалось никому.

Свою спортивную карьеру Яшин закончил в 41 год. Он занялся тренерской и административной работой и растил молодые таланты. А еще футболист много времени уделял семье: он души не чаял в своей единственной супруге Валентине Шашковой и их двух дочках.

Наследника и продолжателя династии Яшина не было до 1986 года, когда на свет появился его внук Василий Фролов. Но увидеть успехи спортсмена легендарный вратарь уже не успел: когда мальчику было четыре года, голкипер скончался от последствий онкологии.

Фролов пошел по стопам деда и тоже занялся футболом. Однако сравнения со знаменитым родственником вынудили его закончить карьеру в 23 года. И сейчас он занят тренерской работой, стараясь развивать талант своих маленьких воспитанников.

Спортсмен нечасто появляется на публике. Но даже по редким снимкам в Сети можно заметить, каким красавцем оказался взрослый внук известного советского футболиста. Сердце Фролова давно занято: вместе с женой он воспитывает дочку Любу и сына Льва, названного в честь легендарного прадеда.