Сложно не влюбиться: россияне опешили при виде тайной внучки Владимира Высоцкого

Поклонникам Владимира Высоцкого известно лишь о трех его женах. Но в жизни певца была еще одна женщина, подарившая ему прекрасную дочь.

Отношения с актрисой Татьяной Иваненко были непростыми, поскольку знаменитый бард тогда был в браке с Мариной Влади. А внезапная беременность его любовницы лишь усугубляла ситуацию. Но чувства девушки были так сильны, что она не стала подвергать возлюбленного всеобщему позору и просто исчезла из его жизни, забрав с собой и ребенка.

Спустя годы у артистки появилась внучка Арина Сахарова, которая приходится родственницей и Высоцкому.

Однако девушка, как и ее мать, не любит обсуждать эту тему. Похоже, что на это повлияла история сложных отношений между ее бабушкой и советским певцом.

Сегодня о жизни Арины мало что известно. Но судя по фотографиям из социальной сети, она выросла невероятной красавицей. У нее аккуратный носик, серо-голубые глаза и шикарные волосы.