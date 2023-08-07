Сложно не потерять голову: какой красавицей была Мирошниченко в день свадьбы с Якубовичем

На капитал-шоу «Поле чудес» были и особенные выпуски. В 1994 году прямо на шоу состоялась свадьба ведущего Леонида Якубовича с актрисой Ириной Мирошниченко. Хотя это и оказался первоапрельский розыгрыш, зрители остались в полном восторге.

Одной и участниц шоу стала Екатерина Антоновна, мать известной актрисы Ирины Мирошниченко. Именно она объявила, что сегодня выдает замуж свою любимую дочь, после чего в кадре появилась сама актриса. Белым платьем она пренебрегла, но надела пышную фату.

Екатерина Антоновна благословила пару и отметила, что из всех мужей Ирины Якубович будет самым лучшим. В молодости актриса была замужем трижды, но ни один из браков не продержался долго.

Сам Якубович изящно поддерживал розыгрыш, повторяя «Все думают, что это шутка». Из-за этих слов зрители долго сомневались, не была ли эта свадьба настоящей. И, хотя бракосочетание осталось только шуткой, нельзя не признать, что Ирина Мирошниченко была прекрасной невестой.