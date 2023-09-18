«Сложно держать вес»: не узнаете Валиеву в этой мясистой женщине на коньках

Имя Камилы Валиевой в прошлом году узнал весь мир благодаря триумфу на Олимпиаде в Пекине. Но после допингового скандала фигуристку-одиночницу преследует череда неудач.

Из-за положительной допинг-пробы у Валиевой забрали звание чемпионки России 2021 года. В связи с переживаниями звезда спорта сейчас находится не в лучшей форме, как считает продюсер и совладелица академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская. Такой вывод Рудковская сделала после просмотра контрольных прокатов сборной России.

Звезда отмечает, что Камиле Валиевой «просто надо похудеть». Супруга Евгения Плющенко уверена, что фигура девушки прекрасна для повседневной жизни, но для спорта такая комплекция не годится.