Сложнейший тест по Гарри Поттеру: справятся только сильнейшие

Согласно статистике, в мире продано не менее 500 миллионов книг о юном маге Гарри Поттере. За 25 лет с момента выхода первой книги “Гарри Поттер и философский камень” десятки тысяч экспертов со всего света пытались понять, в чем заключается такой фантастический успех. Теории выдвигались самые разные - так, например, исследователи из Ланкастерского университета (Великобритания) пришли к выводу, что во всех книгах серии содержатся определенные “активизирующие” слова, которые вызывают у читателей определенные эмоции во время чтения того или иного отрывка и способствуют пониманию психического состояния персонажа. Респондентов поместили в аппараты МРТ, чтобы наблюдать за активностью их мозга, а затем им зачитали вслух несколько отрывков из поттерианы. После этого испытуемым предстояло также оценить услышанное по специальной шкале, включающей в себя негативную и позитивную тональность отрывка, а также “эмоциональную оживленность текста”. В ходе исследования ученые выяснили, что на восприятие текста “Гарри Поттера” влияют отдельные эмоционально заряженные слова, содержащиеся в нем.

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