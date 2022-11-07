Сложнее, чем кажется: сможете вспомнить имена этих персонажей из фильмов СССР?

Имена персонажей советского кино у всех на слуху - многие из них со временем стали нарицательными. С некоторыми именами и фамилиями у сценаристов возникали проблемы - по разным причинам сценаристам приходилось переделывать первоначальный вариант и придумывать что-нибудь новое. Так, например, в изначальном сценарии гайдаевской комедии “Кавказская пленница” персонаж Владимира Этуша носил фамилию Ахохов. Однако ввиду того, что под такой же фамилией родился председатель Совета министров Кабардино-Балкарской АССР, руководство киностудии “Мосфильм” потребовало ее поменять. Сценаристы предложили вариант “Саахов” - важно было сохранить в фамилии возглас восхищения “ах”. Худсовет снова встал в позу: в партийной организации киностудии состоял некто Сааков. Возможно, многострадальную “Пленницу” пришлось бы снова переозвучивать, если бы не вмешалась министр культуры Екатерина Фурцева. Она заявила, что у них в Минкульте сотни Ивановых - и что ж теперь, из-за всех фильмы переозвучивать? В итоге Саахова решено было оставить.

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