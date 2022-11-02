Сложнее, чем кажется: определите цвет по его названию из прошлого

В классической литературе при описании одежды персонажей то и дело можно встретить необычные старинные названия тех или иных оттенков. Хорошо, если издатели снабдили книгу комментариями или сносками, где разъясняется значение устаревшего модного понятия, но бывает, что читателю приходится самому представлять, каким был цвет экрю или же искать подсказки в интернете. Одним из самых забавных старинных названий, которые можно встретить в литературе, является цвет бедра испуганной нимфы. Это калька с французского языка - так в восемнадцатом столетии, в период расцвета стиля рококо, шутливо называли бледно-розовый цвет. В русском переводе можно было встретить и менее изысканные варианты вроде “цвета ляжки испуганной нимфы”, и, конечно, сейчас уже трудно в точности представить себе, какой цвет имелся в виду. В фельетоне Ильфа и Петрова “Горю - и не сгораю” упоминается даже “цвет ляшки испуганной Машки”, но когда и при каких обстоятельствах столь иронично переосмыслили первоначальное название, сказать невозможно.

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