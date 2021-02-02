«Сложная ситуация»: Меган Маркл не поедет в Великобританию вместе с принцем Гарри

Как известно, свой день рождения Елизавета II празднует дважды в году. Согласно паспортным данным, королева родилась 21 апреля 1926 года и эту дату она традиционно отмечает в кругу семьи. Официальный праздник отмечается всей страной во вторую или третью субботу июня. Летом Ее Величество поздравляют всем государством, в стране устраиваются открытые приемы и парады, праздничный салют, военный парад и торжественный вынос флагов.

В прошлом году из-за пандемии все торжественные официальные мероприятия были отменены, и Елизавета скромно отпраздновала свой 94-й день рождения в кругу семьи в Виндзорском замке, куда королевская чета переехала из Букингемского дворца на время карантина. В этом году Елизавета II встретит свой юбилей. Кроме этого, 10 июня 2021 года принцу Филиппу исполняется 100 лет. В честь этих важных событий в страну должны были даже на время вернуться внук королевы — принц Гарри со своей женой Меган Маркл. Напомним, Меган и Гарри официально сложили с себя полномочия членов королевской семьи в апреле прошлого года и вскоре покинули страну. В настоящий момент они проживают в США в штате Калифорния.

Как сообщает издание Daily Mail, на этот раз Гарри навестит свою бабушку в одиночестве. Маркл отказалась сопровождать мужа в поездке и не отпустила с ним сына Арчи. «Это личное решение пары, но оно, безусловно, поможет официальным лицам разобраться в довольно сложной ситуации», — цитирует Daily Mail слова инсайдера, близкого к семье. Источник полагает, что отказ Меган продиктован исключительно соображениями личного характера и не несет в себе никакой политической подоплеки.