Слово сказать лишнего нельзя: самые обидчивые мужчины по знаку Зодиака

В интернете можно найти достаточно много шуток на тему, что мужское эго - одна из самых хрупких вещей на земле. Как известно, в каждой шутке содержится лишь доля шутки, все остальное - правда. Разумеется, далеко не все представители сильного пола наделены самооценкой, которая может рухнуть от любого неосторожного слова. Большинство из них адекватно оценивают себя и не обижаются по мелочам, но есть среди мужского племени и те, кто ревностно относится к малейшей критике и при одном намеке на нее делает оскорбленный вид. Астрологи говорят, что такие чувствительные обиженки чаще всего появляются на свет под определенными знаками зодиака.

Рассказываем, о каких именно знаках идет речь.

Телец

Представители земного знака только на первый взгляд кажутся такими самоуверенными и крепкими, как скала. На самом деле мужчины, рожденные под знаком Тельца, крайне мнительны и склонны к рефлексии. Любое замечание в свой адрес они воспринимают болезненно, начинают копаться в причинах и винить себя во всех смертных грехах. Поэтому критиковать слова и поступки Тельца необходимо крайне деликатно.

Рак

Мужчины, появившиеся на свет под знаком зодиака, славятся своей чувствительностью. С одной стороны, это хорошо, поскольку более эмпатичных и чутких партнеров еще поискать. С другой же, нежную и ранимую душу Рака так легко задеть каким-нибудь неосторожным словом.

Обидевшись, он будет демонстративно страдать, громко вздыхать и не находить себе места до тех пор, пока его не приласкают и не утешат.

Лев

Уроженцы огненного знака также входят в список знаков зодиака с самым хрупким эго. Мужчины, которые родились под созвездием Льва, тщательно выстраивают свой имидж делового и независимого мачо, но все это рассыпается, словно карточный домик, когда он слышит критику в свой адрес. Слишком грубые слова способны даже повергнуть Льва в глубокую депрессию. Лучшее лекарство для него в такие минуты - похвала и комплименты.

Дева

Мужчина-Дева производит на окружающих впечатление человека, которому глубоко плевать на мнение окружающих. Однако на самом деле уроженцы земного знака обращают большое внимание на критику в свой адрес и тяжело воспринимают даже пустяковые замечания. Кроме того, Дева обожает мысленно снова и снова возвращаться к старым обидам.