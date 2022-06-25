Слово «патриотизм» – табу: Варум жестко поставила лицемеров на место

Не так давно певицу с мужем заподозрили в побеге.

Анжелика Варум поделилась, что в ее лексиконе есть два слова-табу, которые не могли не удивить прессу и публику. Первым из них является слово «подруга», а вторым — «патриотизм». Негативное отношение исполнительница объяснила просто:

«Эти слова так часто используют псевдодрузья и псевдопатриоты, что они стали для меня синонимами лицемерия и вранья».

При этом Варум отметила в интервью изданию «7Дней », что умеет дружить и не лишена патриотической любви к родине. Хотя в этом в последние пару месяцев усомнились скептически настроенные россияне.

Молчание певицы в социальных сетях и наличие у нее квартиры в США натолкнуло их на мысль, что они с Леонидом Агутиным эмигрировали из страны. Негодующие обрушились на супругов с осуждающими комментариями и даже угрозами.

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Не выдержав давления, Агутин опроверг обвинения и сослался на их с Варум фан-клуб, где поклонники доказали, что музыканты не покидали пределы российской территории.