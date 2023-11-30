«Слово пацана» официально запретили смотреть этим россиянам: проверьте, есть ли вы в списке

К экрану пустят не всех.

«Слово пацана. Кровь на асфальте» по праву можно назвать самым популярным российским сериалом уходящего года. Творение Жоры Крыжовникова с одинаковым интересом смотрят и взрослые, ностальгирующие по 80-м, и подростки, которые видят в ярких героях проекта самих себя.

Вскоре после выхода картина вызывала споры. Общественники считают, что проект пропагандирует бандитизм и романтизирует преступность. Журналист Роберт Гараев, консультант сериала «Слово пацана» и автор одноименной книги, резко ответил на обвинения, поступающие в адрес создателей ленты.

Писатель предложил критикам досмотреть сериал до конца, чтобы понять главное — проект ни в коем случае не восхваляет молодежные ОПГ, существовавшие в Казани. В беседе с Telegram-каналом «Подъем» Гараев призвал подростков не смотреть картину, имеющую рейтинг «18+».