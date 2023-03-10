Слово не воробей: топ-3 знака Зодиака, чьи слова сбываются

Людей, чьи слова то и дело сбываются, принято называть пророками или прорицателями. Считается, что слова, которые слетают с их уст, ниспосланы им самим мирозданием. Судьба провидцев всегда была сложной - им не верили и порой изгоняли из общества. Достаточно вспомнить Кассандру, которая предсказала гибель Трои - никто из жителей не воспринимал ее слова всерьез вплоть до того дня, как они сбылись. Астрологи считают, что способность к предвидению будущего напрямую связана с космосом - такой дар послан лишь нескольким знакам зодиака.

Дева

Представители земного знака - люди серьезные, они не любят молоть языком попусту. Если Дева поделилась чем-то с окружающими, значит, к ее словам стоит прислушаться. Несмотря на то, что в гороскопе за этим знаком закрепилась репутация закоренелых скептиков, на самом деле он наделен необыкновенными способностями.

Дева хорошо чувствует мельчайшие перемены в атмосфере и чутко на них реагирует.

Она способна предсказать приближение опасности, проблем и катастроф. Таким даром уроженцы знака наделены с самого детства, по мере взросления они развивают его постепенно. В результате им удается достичь высот в умении предсказывать будущее.

Скорпион

Ни один знак в гороскопе не может соперничать со Скорпионом по силе интуиции. Внутренний голос - главный помощник водного знака в решении проблем. Именно шестое чувство подсказывает Скорпиону, с какими людьми стоит продолжать знакомство, а кого лучше избегать, ведь ими руководят недобрые намерения.

Подсказки интуиции касаются и будущего. Уроженцы этого знака могут предчувствовать те или иные события, причем не только негативные, но и позитивные.

Порой возникают удивительные ситуации - Скорпион обронит что-нибудь в виде шутки, а спустя время сказанное сбывается. Совпадение? Нет, наглядное доказательство того, что шестое чувство у знака работает на все сто.

Рыбы

Еще один знак зодиака, который находится в тесном контакте с тонкими материями и может предсказывать будущее - это Рыбы.

Уроженцам этого водного знака информация о грядущих событиях поступает чаще всего в виде вещих снов, причем не обязательно прямолинейных - приходится поразгадывать знаки, чтобы понять, о чем идет речь.

Астрологи рекомендуют окружающим прислушиваться к советам и подсказкам Рыб. Как показывает практика, они хорошо знают, о чем говорят, поэтому к их словам и предупреждениям необходимо относиться со всей серьезностью.