Словно злой рок: Копосова повторила горькую судьбу Рогозиной из «Следа»

Сериал «След» является одним из самых интересных и качественных российских телепроектов. Главными героями стали криминалисты и следователи, которые успешно раскрывают запутанные дела и ловят преступников.

Особое внимание зрителей привлекла глава ФЭС Галина Рогозина. Эту отважную женщину с твердым характером сыграла Ольга Копосова, которая, к своему несчастью, повторила судьбу персонажа. На экранах главной героине явно не везет в личной жизни, и в этом актриса на нее очень похожа.

У женщины за плечами было несколько неудачных отношений, которые не принесли ей ничего, кроме разочарования и боли. Казалось, что брак с бизнесменом Владленом Гореликом может исправить эту ситуацию. Однако муж не желал, чтобы его супруга продолжала сниматься. Поэтому после выхода знаменитого криминального сериала этот союз распался.

И все же в жизни Копосовой есть один достойный мужчина. Сын актрисы всегда поддерживает маму и точно не бросит ее в трудный момент.