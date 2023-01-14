Словно юная девушка: фигура Андреевой заставила россиян удивленно вскинуть брови

Екатерина Андреева никогда не скрывала свой возраст. В этом году ей исполнился уже 61 год, но никто не решится назвать ее старой.

Кажется, что знаменитая телеведущая смогла остановить время. Уже долгие годы она практически не меняется и остаётся такой же потрясающе красивой женщиной. При этом она не готова пока прибегать к пластическим операциям. Её секрет молодости заключается в регулярных занятиях йогой и спортом. Также она старается посещать косметолога и делать стандартные бьюти-процедуры.

Приверженность Андреевой физическим нагрузкам, а не хирургическому вмешательству в свою фигуру, даёт свои плоды.

Недавно она сильно удивила подписчиков новой фотографией. На ней ведущая стояла на краю бассейна в позе дерева и демонстрировала свои прекрасные формы. Немногие молодые девушки могут похвастаться таким телосложением.