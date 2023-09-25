Словно в голливудском фильме: как спустя пару дней выглядит могила мужа Пахмутовой

На минувшей неделе в Москве прошли похороны Николая Добронравова. С прославленным советским поэтом простились многие российские знаменитости и еще больше поклонников. Сегодня могила песенника на Новодевичьем кладбище выглядит как в кино.

Вдова Александра Пахмутова не поскупилась на похороны: один только гроб из натурального дерева обошелся ей в крупную сумму. Но народная любовь оказалась масштабнее. Место захоронения автора сотен хитов советской эстрады полностью покрыто цветами.

На кладбище побывал блогер Андрей Флор. Он опубликовал видео, на котором видны десятки венков, окружающих могилу вместо ограды. Само захоронение пока украшает только табличка с фотографией покойного и деревянный крест: установить памятник можно будет только через год. Земляная насыпь полностью покрыта цветами, которые продолжают нести поклонники Добронравова.