Словно сюжет фильма ужасов: что делали с особенными детьми на Руси

Даже сейчас в условиях современной медицины рождение ослабленного ребенка становится настоящей проблемой. Иногда врачам приходится продемонстрировать все свое мастерство, чтобы помочь малышу освоиться на этом свете. Что уж говорить о далеком прошлом и о жизни наших славянских предков.

На Руси для особенных детей — больных или сильно недоношенных — существовали жуткие обычаи. Эти традиции вполне могли стать основой для фильма ужасов.

Славяне верили, что могут общаться с предками через печку. В их сознании она представлялась символом целой Вселенной. Вот почему, когда требовалось срочно спасти жизнь родившемуся малышу, в семьях прибегали к ее помощи.

Ребенка покрывали тестом от макушки до пяточек. Свободными оставались лишь рот и ноздри, чтобы он мог дышать. Малыша аккуратно размещали на лопате и засовывали на некоторое время в теплую печку. Считалось, что она наделит его целебными силами. Этот опасный обряд назывался перепеканием.