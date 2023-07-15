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Словно совершенно голая: Мамаева из «Физрука» похвасталась сочными формами (фото)

15 июля 2023 08:45
Словно совершенно голая: Мамаева из «Физрука» похвасталась сочными формами (фото)

Звезда активно работает над собой.

Полина Гренц обрела всероссийскую славу, сыграв главную роль в сериале «Физрук». Чтобы быть той самой Саней Мамаевой, артистка специально набрала вес и стала пышкой. Ее сочные формы до сих пор не дают покоя поклонникам.

Артистка оставила провокационную фотографию в социальных сетях, на которой показала свою фигуру во всей красе. Гренц позировала перед зеркалом будучи почти голой. На ней было надето только нижнее белье — кадр получился поистине горячим.

В подписи к нему актриса оставила откровенную подпись. Знаменитость призналась, что фото было сделано сразу после того, как она проснулась. И при этом добавила, что ее фигура с каждым днем нравится ей все сильнее.

В общении с поклонниками звезда подчеркнула, что усиленно худеет не только при помощи спорта, но и благодаря диете. Ради стройной талии артистка отказалась от белого сахара и выпечки.

Словно совершенно голая: Мамаева из «Физрука» похвасталась сочными формами (фото)
Фото: Кадры из сериала «Физрук», соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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