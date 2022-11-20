«Словно сглазил!»: эта культовая актриса ощутила «проклятие» Рязанова на себе

За некоторыми фильмами Эльдара Рязанова закрепилась слава настоящего проклятия. Не секрет, что режиссер любил работать с дебютантками, полагая, что начинающая актриса без «шлейфа» прошлых ролей лучше вживется в образ. Картины постановщика превращали девушек в абсолютных звезд, но за ними закреплялось «рязановское» амплуа, поэтому другие роли им предлагать не спешили.

Одной из таких актрис, у которой после съемок у постановщика началась черная полоса, стала Барбара Брыльска. До сих пор многие зрители удивляются, почему Рязанов взял в «Иронию судьбы» польскую актрису, ведь в СССР было немало красавиц. Режиссер же настаивал, что загадочная и мягкая иностранка — это то, что нужно для его сюжета.

Актриса часто капризничала на съемках и откровенно жалела о своем согласии на работу. Тем более что последствия не заставили себя ждать: пока в Союзе ее имя гремело, в Польше Брыльскую внесли в негласный черный список. Из-за сложных отношений между властями стран снимать Барбару на родине больше не горели желанием. Даже огромную по тем временам премию в 10 тысяч рублей актрисе запретили ввозить на территорию Польши.

Спустя несколько лет польские режиссеры все-таки решили обойти запрет и снова начали предлагать Брыльской работу. Но заметных ролей в ее карьере больше не было. Как будто Рязанов в одночасье ее сглазил.