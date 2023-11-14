Словно сестры: муж Каменской женился на копии Яковлевой постарше (фото)

Андрей Ильин прославился на всю страну благодаря роли Алексея Чистякова в детективном сериале «Каменская». В течение многих лет он играл экранного мужа Анастасии Каменской, из-за чего многие даже решили, что Ильин и Елена Яковлева и вне съемочной площадки состоят в отношениях. Однако на самом деле сердце артиста принадлежит совершенно другой женщине.

Так, в 2010 году звезда экрана познакомился с Ингой Руткевич. Новая знакомая сразу же понравилась артисту, и спустя некоторое время между ними завязался роман. А спустя три года после встречи у пары родился сын Тихон.

Ильин не скрывает свою личную жизнь от публики и регулярно делится трогательными кадрами. И, как отмечают поклонники, избранница артиста внешне очень похожа на его экранную любовь. Руткевич и Яковлева выглядят как настоящие сестры, что нередко удивляет преданных фанатов.