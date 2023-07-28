Словно с дедушкой: дочь Пересильд слила в Сеть фото резко состарившегося Учителя

Юлия Пересильд долгое время скрывала имя отца своих дочерей. И это неудивительно, ведь им оказался глубоко женатый человек.

Обеих девочек актриса родила от режиссера Алексея Учителя, который умудрялся жить на две семьи. Создатель скандальной «Матильды» еще с начала 80-х женат на Кире Саксаганской, родившей от него старшего наследника. Но ни этот факт, ни разница в 33 года не помешали Учителю и Пересильд закрутить роман.

По словам актрисы, ее терзали угрызения совести, но любовь в конце концов победила. Однако в 2021 году пара распалась, сохранив дружеские отношения. Учитель активно участвует в жизни наследниц и души в них не чает. Пересильд не препятствует их общению и не пытается заменить девочкам отца своим новым избранником.

Как-то старшая дочь Анна поделилась семейным фото, на котором она предстала вместе с именитым родителем. Пользователи Сети ахнули, увидев режиссера: он превратился в ветхого старика с потухшим взглядом. В 71 год Учитель выглядит на все 80. Он может сойти за дедушку, но никак не за папу девочек.