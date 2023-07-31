Словно ровесник матери: ахнете, как выглядит сын Бабкиной, которого она прячет

Надежда Бабкина начала карьеру еще в школе и с того времени не покидает сцену. Певица и ее ансамбль известны не только в России, но и за границей, где комплиментами ее осыпают миллионы поклонников. При этом свою личную жизнь звезда сцены старается держать в тайне и лишь в редких случаях делится подробностями с поклонниками.

Так, в социальных сетях Бабкина порадовала поклонников снимками со своим сыном Данилой. На фотографиях артистка позирует вместе с наследниками, его избранницей и их тремя детьми. И вся семья, как признавалась артистка ранее, живет вместе в одном большом доме.

Неожиданная публикация удивила пользователей Сети. В комментариях они отметили, как сильно похож Данила на свою мать. По мнению поклонников, из-за постоянных косметических процедур певицы 48-летний сын выглядит ровесником 73-летней Бабкиной. Также многие призвали артистку чаще делиться подобными семейными кадрами и не скрывать родных от глаз публики.