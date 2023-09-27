Словно ровесница Николаева: Проскурякова заметно сдала на фоне трагических событий

На фоне нашумевшей новости о госпитализации певца Игоря Николаева поклонники заметили, что вид его супруги Юлии Проскуряковой оставляет желать лучшего. В прошедшие выходные она отмечала годовщину свадьбы совершенно одна, а затем вышла на съемочную площадку.

Актриса рассказала, что съемки проекта, в которых она принимает участие, проходят в Преображенском районном суде. На фото, которое появилось в соцсетях, на Проскуряковой надет красный брючный костюм. А что самое главное, поклонники заметили сильный макияж. Фанаты недоумевают, Проскурякова так постарела на фоне госпитализации супруга, или же ей придает возраст неудачный мейкап.