Словно ровесница 36-летней мачехи: дочь Началовой выглядит не по годам зрелой (фото)

Вера Алдонина давно уже не та маленькая девочка, которую жалела вся страна. Единственная дочь ныне покойной Юлии Началовой вновь оказалась в центре всеобщего внимания. И в ее адрес звучат не только комплименты.

Знаменитость отправилась в Турцию вместе со своим отцом Евгением Алдониным, мачехой Ольгой и сводными братом и сестрой. Супруга футболиста опубликовала несколько совместных снимков с падчерицей, с которой давно нашла общий язык.

Кадры шокировали интернет-пользователей, отметивших, как сильно повзрослела 16-летняя Вера. Алдонина позировала в красном бикини и выглядела словно ровесница своей 36-летней мачехи.

Звездную наследницу и ранее критиковали за то, что она кажется не по годам зрелой.

Вера часто выходит на сцену в качестве певицы, но, по мнению многих россиян, одевается немодно и выбирает прическу и макияж, которые добавляют ей возраста.