Словно родные сестры: жених Ходченковой влюбился в копию актрисы (фото)

Георгий Петришин известен романами со многими знаменитостями. В свое время бизнесмен встречался со Светланой Ходченковой и собирался на ней жениться. Но его законной супругой в итоге стала совсем другая женщина.

Звезда фильма «Кровавая леди Батори» согласилась выйти замуж за предпринимателя, однако впоследствии помолвка была расторгнута. Брошенный ловелас в одиночестве оставался недолго — его новой возлюбленной стала копия популярной актрисы.

Бывший жених артистки покорил сердце Алеси Кафельниковой. Тянуть с походом в ЗАГС пара не стала. По венец модель пошла будучи в интересном положении. Вскоре она родила своему избраннику дочь.

Между тем многих позабавило, что мачо не стал изменять своим вкусам. Его бывшая пассия и жена похожи словно родные сестры.