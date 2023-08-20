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Словно родные сестры: жених Ходченковой влюбился в копию актрисы (фото)

20 августа 2023 15:15
Словно родные сестры: жених Ходченковой влюбился в копию актрисы (фото)

Дело дошло до свадьбы.

Георгий Петришин известен романами со многими знаменитостями. В свое время бизнесмен встречался со Светланой Ходченковой и собирался на ней жениться. Но его законной супругой в итоге стала совсем другая женщина.

Звезда фильма «Кровавая леди Батори» согласилась выйти замуж за предпринимателя, однако впоследствии помолвка была расторгнута. Брошенный ловелас в одиночестве оставался недолго — его новой возлюбленной стала копия популярной актрисы.

Бывший жених артистки покорил сердце Алеси Кафельниковой. Тянуть с походом в ЗАГС пара не стала. По венец модель пошла будучи в интересном положении. Вскоре она родила своему избраннику дочь.

Между тем многих позабавило, что мачо не стал изменять своим вкусам. Его бывшая пассия и жена похожи словно родные сестры.

Словно родные сестры: жених Ходченковой влюбился в копию актрисы (фото)

«Светловолосые, голубоглазые. У парня точно есть типаж», — пишут в Сети.

Фото: Legion-Media
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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