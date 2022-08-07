Словно ребенок: как перед уходом из жизни выглядела Мальвина из «Буратино»

«Приключения Буратино» — одна из самых любимых сказок советских зрителей, потому что образы самого Буратино, Пьеро, Мальвины и других отпечатался в сознании миллионов.

Фильм не стал для главных героев трамплином на кинематографические вершины: исполнитель главной роли Дмитрий Иосифов нашел себя в деле, приближенным к телевидению, а вот Татьяна Проценко покинула мир кино, первой причиной чему стала травма.

Перед тем, как сыграть Красную шапочку, девочка получила сотрясение мозга из-за падения с велосипеда. Проценко могла заменить Кристину Орбакайте в ленте «Чучело», но сценарий не пришелся ей по душе.

Татьяна поработала помощницей на киностудии, а затем освоила новую профессию дизайнера-редактора в онлайн-изданиях. В личной жизни бывшей актрисы все шло гладко: она вышла замуж, родила двух детей и осела в Подмосковье.

От широкой публики она скрывала не только детали семейной жизни, но и тяжелую болезнь. В мае прошлого года Татьяна скончалась в возрасте 53 лет, не справившись с онкологией. На последних снимках видно, что возрастная артистка не утратила очарования — все те же большие глаза и светлая улыбка.