Словно проклятие: эта модель увела мужа у Сальмы Хайек и жестоко поплатилась

56-летняя Сальма Хайек уже 13 лет счастлива в браке с французским миллиардером Франсуа-Анри Пино. Но на заре их романа актрисе было уготовано тяжелое испытание. В 2007 году Хайек заявила о помолвке с бизнесменом и беременности от него. На тот момент актрисе исполнился 41 год, и, по ее же собственным словам, она уже не верила, что обзаведется семьей. Но встреча с Франсуа все изменила.

Каково же было удивление Хайек, когда она узнала о предательстве обожаемого жениха. Он одновременно крутил роман сразу с двумя красавицами, о чем стало известно из заявления супермодели Линды Евангелисты. Оказалось, что она тоже ждет ребенка от предпринимателя.

Манекенщица приложила все силы, чтобы увести Пино у Хайек: она тоже хотела выйти за него замуж. Миллиардер не стал отрицать их отношения и согласился признать ребенка, но делать предложение Линде отказался. Напротив, он всеми силами пытался вернуть Сальму. Актриса в итоге простила бизнесмена, и они поженились в 2009 году.

А Евангелисту настигло жестокое проклятие. Решившись на инновационную процедуру липосакции в 2015 и 2016 годах, она получила непоправимые изменения во внешности. Криопроцессы запустили обратный эффект, заставив жировые клетки в теле звезды активно «расплодиться». Недавно появившуюся на публике Линду едва узнали. У модели появились лишние объемы на лице, руках, ногах и животе, от которых она не может избавиться уже ни диетами, ни спортом.