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Словно привокзальный туалет: посмотрите, что сотворили дизайнеры с домом Ширвиндта

22 августа 2023 10:30
Словно привокзальный туалет: посмотрите, что сотворили дизайнеры с домом Ширвиндта

Такой минимализм понравится не всем.

Звезда советского кино Александр Ширвиндт уже давно живет в своем частном доме в Подмосковье. Его особняк вовсе не напоминает дворцы олигархов или голливудских звезд, но актера, похоже, все устраивает.

Не так давно Ширвиндт обратился к специалистам, чтобы они сделали ремонт в его загородном коттедже и установили санузел на втором этаже. Результат получился более чем скромный: то ли в целях экономии, то ли актер является фанатом минимализма.

Строители передачи «Идеальный ремонт» так оборудовали туалет, что он стал напоминать привокзальную уборную эпохи СССР. Были выбраны самый маленький унитаз, бюджетная раковина и самая скромная плитка из всех возможных.

Впрочем, сам Александр Ширвиндт остался доволен результатом и работой дизайнеров. Несмотря на неприглядность и простоту туалета, здесь есть все необходимое, хоть и без лишних изысков. Главное, чтобы санузел эффективно выполнял свою функцию.

Словно привокзальный туалет: посмотрите, что сотворили дизайнеры с домом Ширвиндта
Фото: legion-media.ru, кадр из телешоу «Идеальный ремонт» на Первом канале
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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