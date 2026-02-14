Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Словно перенеслась во Францию 60-х годов: этот 6-серийный детектив — «воистину королевский подарок» фанатам жанра

Словно перенеслась во Францию 60-х годов: этот 6-серийный детектив — «воистину королевский подарок» фанатам жанра

14 февраля 2026 09:25
Словно перенеслась во Францию 60-х годов: этот 6-серийный детектив — «воистину королевский подарок» фанатам жанра

Расследование идет размеренно —  и в этом его шарм.

Если вам кажется, что современные детективы не могут существовать без повестки и вечного клипового монтажа, у нас хорошие новости. В январе 2024 года на AMC и стриминге AMC+ вышел мини-сериал «Месье Спейд» — шесть эпизодов с Клайвом Оуэном в главной роли. На Кинопоиске у него 7,1 балла — ни больше, ни меньше действительно не поставишь.

Сэм Спейд — персонаж, знакомый всем, кто хоть раз слышал о «Мальтийском соколе». Тот самый частный детектив из романа Дэшила Хэммета. Только теперь он старше, уставший и, кажется, наконец нашел место, где можно никого не искать.

1955 год. Спейд приезжает в тихий французский городок Бозуль, чтобы передать семилетнюю Терезу ее отцу — местному криминальному типу по имени Филипп Сен-Андре. Вот только тот бесследно исчез. Девочка остается в женском монастыре, а детектив почему-то оседает в этом городке. Женится на состоятельной вдове, пьет кофе, смотрит на виноградники.

Словно перенеслась во Францию 60-х годов: этот 6-серийный детектив — «воистину королевский подарок» фанатам жанра

Проходит восемь лет. Сен-Андре внезапно возвращается — и не просто так, а с меркантильным интересом к дочери. А в ту же ночь жестоко убивают шесть монахинь. Спейду придется вспомнить профессию.

Сериал не пытается казаться быстрее и злее, чем есть. Оператор и художники поработали на совесть: костюмы, каменные стены, виноградники и архитектура послевоенной Франции выглядят так, будто снимали в шестидесятых и просто нашли пленку в архиве.

В общем, любителям детективных нуаров сделан воистину королевский подарок, сделанный со знанием дела, со вкусом и стилем, — говорят зрители.

Под шумок вскрываются и секреты, которые местные хранили со времен Второй мировой. Полицейские, монахини, шпионы — у каждого свой скелет. Спейд распутывает это все с той же крутостью, за которую его полюбили еще 80 лет назад.

Фото: Кадры из сериала «Месье Спейд»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Включила и не смогла уснуть: этот сериал со звездой «Фоллаута» надолго застревает в голове — выживание без романтики на 7,7 баллов Включила и не смогла уснуть: этот сериал со звездой «Фоллаута» надолго застревает в голове — выживание без романтики на 7,7 баллов Читать дальше 18 февраля 2026
Бейлор Таргариен из «Рыцаря Семи Королевств» был даже в «Шерлоке»: пересмотрел детектив ВВС и не верю глазам (фото) Бейлор Таргариен из «Рыцаря Семи Королевств» был даже в «Шерлоке»: пересмотрел детектив ВВС и не верю глазам (фото) Читать дальше 18 февраля 2026
Затишье перед бурей: фанаты ждут развязку «Рыцаря Семи Королевств» после шокирующей 5-й серии — вот когда выйдет финал Затишье перед бурей: фанаты ждут развязку «Рыцаря Семи Королевств» после шокирующей 5-й серии — вот когда выйдет финал Читать дальше 17 февраля 2026
Жалею, что не знала про этот британский детектив раньше: всего 7 серий, а зрители зовут «преемником Тарантино» – не зря оценка 7.9 Жалею, что не знала про этот британский детектив раньше: всего 7 серий, а зрители зовут «преемником Тарантино» – не зря оценка 7.9 Читать дальше 17 февраля 2026
Этот детектив с 7,9 баллами досмотрите до конца любой ценой — настолько неожиданного финала я не видела со времен нашумевшей «Тьмы» Этот детектив с 7,9 баллами досмотрите до конца любой ценой — настолько неожиданного финала я не видела со времен нашумевшей «Тьмы» Читать дальше 17 февраля 2026
В «Анатомии страсти» 455 серий, но именно эти ломали зрителей сильнее всего — приготовьте салфетки В «Анатомии страсти» 455 серий, но именно эти ломали зрителей сильнее всего — приготовьте салфетки Читать дальше 17 февраля 2026
24 серии и ни одной пустой: этот сериал Netflix задал формулу постапокалипсиса — «Фоллаут» и «Одни из нас» просто повторили 24 серии и ни одной пустой: этот сериал Netflix задал формулу постапокалипсиса — «Фоллаут» и «Одни из нас» просто повторили Читать дальше 16 февраля 2026
«Свежий и захватывающий»: фанаты «Наследников» подсели на этот сериал от HBO — к 4 сезону пробился в топ лучших «Свежий и захватывающий»: фанаты «Наследников» подсели на этот сериал от HBO — к 4 сезону пробился в топ лучших Читать дальше 16 февраля 2026
Сергей Жарков, сканди-нуар и рейтинг 7.7: в едва известном детективе НТВ актер сыграл «постаревшего Шибанова» Сергей Жарков, сканди-нуар и рейтинг 7.7: в едва известном детективе НТВ актер сыграл «постаревшего Шибанова» Читать дальше 20 февраля 2026
От «Глухаря» до «Первого отдела»: на 5/5 этот тест пройдут лишь те, кто пересмотрел лучшие детективы НТВ минимум 2 раза От «Глухаря» до «Первого отдела»: на 5/5 этот тест пройдут лишь те, кто пересмотрел лучшие детективы НТВ минимум 2 раза Читать дальше 20 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше