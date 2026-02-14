Словно перенеслась во Францию 60-х годов: этот 6-серийный детектив — «воистину королевский подарок» фанатам жанра

Если вам кажется, что современные детективы не могут существовать без повестки и вечного клипового монтажа, у нас хорошие новости. В январе 2024 года на AMC и стриминге AMC+ вышел мини-сериал «Месье Спейд» — шесть эпизодов с Клайвом Оуэном в главной роли. На Кинопоиске у него 7,1 балла — ни больше, ни меньше действительно не поставишь.

Сэм Спейд — персонаж, знакомый всем, кто хоть раз слышал о «Мальтийском соколе». Тот самый частный детектив из романа Дэшила Хэммета. Только теперь он старше, уставший и, кажется, наконец нашел место, где можно никого не искать.

1955 год. Спейд приезжает в тихий французский городок Бозуль, чтобы передать семилетнюю Терезу ее отцу — местному криминальному типу по имени Филипп Сен-Андре. Вот только тот бесследно исчез. Девочка остается в женском монастыре, а детектив почему-то оседает в этом городке. Женится на состоятельной вдове, пьет кофе, смотрит на виноградники.

Проходит восемь лет. Сен-Андре внезапно возвращается — и не просто так, а с меркантильным интересом к дочери. А в ту же ночь жестоко убивают шесть монахинь. Спейду придется вспомнить профессию.

Сериал не пытается казаться быстрее и злее, чем есть. Оператор и художники поработали на совесть: костюмы, каменные стены, виноградники и архитектура послевоенной Франции выглядят так, будто снимали в шестидесятых и просто нашли пленку в архиве.

В общем, любителям детективных нуаров сделан воистину королевский подарок, сделанный со знанием дела, со вкусом и стилем, — говорят зрители.

Под шумок вскрываются и секреты, которые местные хранили со времен Второй мировой. Полицейские, монахини, шпионы — у каждого свой скелет. Спейд распутывает это все с той же крутостью, за которую его полюбили еще 80 лет назад.