Словно отксерокорировали: в сына Климовой и Петренко невозможно не влюбиться

Неудивительно, что в браке между двумя артистами рождаются красивые дети, нередко затмевающие даже своих звёздных родителей. От союза Екатерины Климовой и Игоря Петренко ждали именно таких наследников. И кажется, что старший сын этой пары вполне оправдал все ожидания поклонников.

Матвей уже сегодня может претендовать на роли красавцев и сердцеедов, хотя пока он не заявил о намерении построить актёрскую карьеру. С его внешностью и известной фамилией ему открыты все двери в мир кинематографа и многие надеются, что молодой человек сделает правильный выбор.

Поклонники Климовой все чаще замечают, что ее старший сын унаследовал от родителей только лучшие черты. Густые темные волосы и яркую улыбку от мамы, а глаза и форму носа — от папы. Благодаря таким внешними данными его сходство со знаменитыми актерами видно невооруженным взглядом.