Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Словно отксерокорировали: в сына Климовой и Петренко невозможно не влюбиться

Словно отксерокорировали: в сына Климовой и Петренко невозможно не влюбиться

18 февраля 2023 09:45
Словно отксерокорировали: в сына Климовой и Петренко невозможно не влюбиться

Скоро он покорит сердца девушек по всей стране.

Неудивительно, что в браке между двумя артистами рождаются красивые дети, нередко затмевающие даже своих звёздных родителей. От союза Екатерины Климовой и Игоря Петренко ждали именно таких наследников. И кажется, что старший сын этой пары вполне оправдал все ожидания поклонников.

Матвей уже сегодня может претендовать на роли красавцев и сердцеедов, хотя пока он не заявил о намерении построить актёрскую карьеру. С его внешностью и известной фамилией ему открыты все двери в мир кинематографа и многие надеются, что молодой человек сделает правильный выбор.

Поклонники Климовой все чаще замечают, что ее старший сын унаследовал от родителей только лучшие черты. Густые темные волосы и яркую улыбку от мамы, а глаза и форму носа — от папы. Благодаря таким внешними данными его сходство со знаменитыми актерами видно невооруженным взглядом.

«Мамина копия ваш старший», «Матвей красавец», «Старший вылитый Игорь… Должен стать актёром», — отметили комментаторы.

Словно отксерокорировали: в сына Климовой и Петренко невозможно не влюбиться
Фото: соцсети, Globallookpress.com
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
3 комментария
Related video