Словно отксерокопировали: внучка так похожа на Полищук, что даже не верится

Дочь Алексея Макарова Варвара родилась в 2010 году. Девочка не успела познакомиться со своей знаменитой бабушкой Любовью Полищук, которая скончалась за четыре года до этого, но, как оказалось, унаследовала ее красоту.

Так, судя по фотографиям, которые публикует мать Варвары Виктория Богатырева в своих социальных сетях, ее дочь год от года все больше и больше становится похожа на звезду советского кино. Она переняла пристальный взгляд бабушки, ее черты лица и даже цвет глаз. При этом на своего отца она совершенно не похожа, как и на маму.

Фанаты уверены, что Варвара совсем не случайно растет точной копией Полищук. Девочка, по их мнению, обязательно добьется успеха на актерском поприще и продолжит знаменитую династию, прославившись не только в России, но и во всем мире.