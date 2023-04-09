Словно отксерокопировали: не поверите, какой выросла дочь Сосо Павлиашвили

Младшая дочь Сосо Павлиашвили Сандра появилась на свет летом 2008 года. Девочка пошла по стопам родителей и может похвастаться выдающимися музыкальными талантами, а о достижениях наследницы счастливый отец рассказывает в своих социальных сетях.

Так, и Сосо, и его супруга Ирина Патлах регулярно делятся снимками Сандры и рассказывают о ее жизни. Родители признаются, что гордятся достижениями дочери, которая учится в школе с творческим уклоном, рисует, поет, танцует и даже несколько раз выходила на сцену с отцом.

Пользователи Сети не оставляют без внимания записи музыканта. Они осыпают комплиментами Сандру и желают ей творческих успехов. Также многие отмечают, как девочка похожа на своего отца.