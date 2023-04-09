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Словно отксерокопировали: не поверите, какой выросла дочь Сосо Павлиашвили

9 апреля 2023 13:45
Словно отксерокопировали: не поверите, какой выросла дочь Сосо Павлиашвили

Летом этого года наследница артиста отметит 15-летие.

Младшая дочь Сосо Павлиашвили Сандра появилась на свет летом 2008 года. Девочка пошла по стопам родителей и может похвастаться выдающимися музыкальными талантами, а о достижениях наследницы счастливый отец рассказывает в своих социальных сетях.

Так, и Сосо, и его супруга Ирина Патлах регулярно делятся снимками Сандры и рассказывают о ее жизни. Родители признаются, что гордятся достижениями дочери, которая учится в школе с творческим уклоном, рисует, поет, танцует и даже несколько раз выходила на сцену с отцом.

Пользователи Сети не оставляют без внимания записи музыканта. Они осыпают комплиментами Сандру и желают ей творческих успехов. Также многие отмечают, как девочка похожа на своего отца.

Словно отксерокопировали: не поверите, какой выросла дочь Сосо Павлиашвили

«Одно лицо, как похожи...», «Как же она на вас похожа!», «На папу похожа очень», — делятся мнением подписчики артиста.

Фото: Legion-Media, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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