Словно отксерокопировали: не поверите, какой выросла дочь Сосо Павлиашвили
Летом этого года наследница артиста отметит 15-летие.
Младшая дочь Сосо Павлиашвили Сандра появилась на свет летом 2008 года. Девочка пошла по стопам родителей и может похвастаться выдающимися музыкальными талантами, а о достижениях наследницы счастливый отец рассказывает в своих социальных сетях.
Так, и Сосо, и его супруга Ирина Патлах регулярно делятся снимками Сандры и рассказывают о ее жизни. Родители признаются, что гордятся достижениями дочери, которая учится в школе с творческим уклоном, рисует, поет, танцует и даже несколько раз выходила на сцену с отцом.
Пользователи Сети не оставляют без внимания записи музыканта. Они осыпают комплиментами Сандру и желают ей творческих успехов. Также многие отмечают, как девочка похожа на своего отца.
«Одно лицо, как похожи...», «Как же она на вас похожа!», «На папу похожа очень», — делятся мнением подписчики артиста.