Словно обросший старовер: происходящее с Малаховым пугает людей

Андрей Малахов долгое время не появлялся на публике. Но, не успели его поклонники начать беспокоиться, как ведущий напомнил о себе в социальных сетях. Оказалось, все это время он проводил в отпуске. Мужчина выбрал для этого не теплые берега, а родные края: он отправился в Мурманскую область.

В своем микроблоге Малахов поделился фотографией, на которой его с трудом узнали даже самые преданные фанаты. Телеведущий в толстовке и походных ботинках бродит по лесу и собирает там большие белые грибы. Но удивило его подписчиков не это, а внешность Андрея. Похоже, он совсем не ухаживал за собой во время отдыха. Мужчина сильно оброс и напомнил подписчикам какого-то старовера из лесной глуши или даже бомжа.

Сам Малахов ничуть не смущен своим внешним видом. Он выглядит абсолютно довольным жизнью и с гордостью демонстрирует свою «добычу».