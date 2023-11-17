Словно не от Кончаловского родила: сын Высоцкой растет копией Михалкова (фото)
Сходство трудно не заметить.
Далеко не все дети богатых и знаменитых любят внимание к себе. Единственный сын Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского избегает публичности. По этой причине его редкие фото производят в Сети настоящий фурор.
Личный блог 20-летнего парня закрыт от посторонних. Да и на светских мероприятиях он гость не частый. Увидеть молодого человека иногда можно на странице его знаменитой мамы.
Телеведущая души не чает в сыне, который за последнее время сильно возмужал. Поклонники не перестают удивляться внешности Петра.
Все дело в том, что с возрастом он стал копией Никиты Михалкова. Это сходство настолько сильное, что со стороны может показаться, будто Петра блондинка родила не от Кончаловского, а от его брата.
«Петр невероятно похож на Никиту Сергеевича», — отмечают поклонники звездного семейства.
Хейтеры также не дремлют и вовсю критикуют Кончаловского-младшего.
«Мажор-мажор, высокомерный», — заметил один из злопыхателей в Сети.