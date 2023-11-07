Словно не Гайдай снял: этот фильм настолько плох, что никто не хочет пересматривать

Многие уверены, что Леонид Гайдай снимал исключительно шедевры. Режиссер, вне всякого сомнения, был гением, но даже у его таланта имелся срок годности, который, увы, истек.

Критики не могут сойтись во мнении, когда именно постановщик «испортился». Однако одно сомнений не вызывает: в 1989 году он выпустил ленту, которую никто и никогда не захочет смотреть во второй раз.

Называется картина «Операция „Кооперация“». При ее просмотре создается стойкое ощущение, что снять подобное Леонид Иович просто не мог. Но тем не менее эту совсем не смешную комедию создал известный мастер комедийного жанра.

Он предпринял неуклюжую попытку отразить реалии перестроечного времени. Здесь есть мафия, представительницы древнейшей профессии, насмешки над религией и гласностью в прессе. Но злободневная повестка не помогла сделать проект интересным и хоть немного остроумным.