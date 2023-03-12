Словно наказание за роль предателя: гибель Мальчиша-Плохиша проберет до мурашек

Дебют Сергея Тихонова в кино случился в 1963 году в фильме Леонида Гайдая «Деловые люди». 12-летний актер получил роль хулигана в новелле «Вождь краснокожих». Когда режиссер впервые увидел харизматичного Сережу, он тут же понял, что идеальный исполнитель найден. Тихонов не тушевался на одной площадке с такими звездами, как Георгий Вицин и Георгий Милляр. А его Джонни Дорсет своим обаянием затмил всех в кадре.

Неудивительно, что уже через год ему предложили новую роль. На этот раз Сергей перевоплотился в Мальчиша-Плохиша. Мальчик не жаловался, что получает лишь отрицательных персонажей. Его талант украсил «Сказку о Мальчише-Кибальчише». И амплуа злодеев и предателей за Тихоновым окончательно закрепилось.

В 1967 году 17-летний актер снова сыграл хулигана — теперь в картине «Дубравка». Молодой человек провалил экзамены во ВГИК и отправился в армию. После дембеля Тихонов никак не мог найти работу. Поговаривали, что актер связался с плохой компанией и пропадал на ипподроме, проигрывая деньги на скачках. В 1972 году 21-летний Сергей трагически погиб. Он умер под колесами трамвая. Его близкие были уверены, что мужчину специально толкнули, но эту версию в милиции не приняли во внимание.