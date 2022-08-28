Словно наказание: вот что стало с дочерью бежавшего из СССР Крамарова

Савелий Крамаров, известный россиянам по множеству советских хитов вроде «Джентльменов удачи», променял славу, деньги и обожание народа на свободную жизнь в США.

В СССР предателя не простили и пользовались любой возможностью, чтобы уколоть беглеца в отзывах на его голливудские роли, да и сама жизнь словно наказывала актера.

Той же любви зрителей, что в союзе, за океаном Крамаров не приобрел, да и с личной жизнью у звезды не ладилось. С матерью своей единственной дочери он развелся из-за измен, потеряв возможность видеться с наследницей на постоянной основе.

Разлука с Бенедиктой (или Басей) стала для Савелия Викторовича тяжелым испытанием. Последний раз артист видел любимицу уже в больнице, когда его поразила онкология, которой он боялся всю жизнь. Девочке было всего семь лет, когда ее звездный отец скончался.

Уже будучи взрослой, Бенедикта работала в модельном бизнесе под фамилией отца, а позже переучилась на бухгалтера. О личной жизни Крамарова не распространяется и о звездном отце с журналистами не говорит, утверждая, что помнит о нем слишком мало.