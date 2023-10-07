Словно наказание какое-то: что не так с дочерью Савельевой и Збруева, которая сидит на шее у матери

На долю Людмилы Савельевой пришлось немало испытаний. Сначала супруг Александр Збруев открыто предпочел всемирно известной Наташе Ростовой, молодую актрису Елену Шанину. Но звезда смогла найти в себе силы простить мужа и сохранить брак.

А затем неприятности стали одна за другой сыпаться на ее дочь. Девочку, родившуюся еще в браке со Збруевым, Людмила назвала в честь своей героини Наташи. С юных лет Наталья была артистичной, проявляла способности к языкам и другие таланты. Ей прочили блестящую карьеру, но наследница артистов загубила все в один миг.

Она бросила учебу ради парня и устроилась работать продавщицей.

Когда возлюбленный при странных обстоятельствах погиб, психика девушки надломилась.

Сегодня Наташе уже 56 лет, но она все еще живет с родителями. Оставлять ее без присмотра нельзя: в начале нулевых наследница едва не спалила квартиру. Диагноз Збруевой неизвестен, но спасение и она, и мать находят в религии.