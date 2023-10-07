Словно наказание какое-то: что не так с дочерью Савельевой и Збруева, которая сидит на шее у матери
Тяжелую болезнь женщины скрывают от публики.
На долю Людмилы Савельевой пришлось немало испытаний. Сначала супруг Александр Збруев открыто предпочел всемирно известной Наташе Ростовой, молодую актрису Елену Шанину. Но звезда смогла найти в себе силы простить мужа и сохранить брак.
А затем неприятности стали одна за другой сыпаться на ее дочь. Девочку, родившуюся еще в браке со Збруевым, Людмила назвала в честь своей героини Наташи. С юных лет Наталья была артистичной, проявляла способности к языкам и другие таланты. Ей прочили блестящую карьеру, но наследница артистов загубила все в один миг.
Она бросила учебу ради парня и устроилась работать продавщицей.
Когда возлюбленный при странных обстоятельствах погиб, психика девушки надломилась.
Сегодня Наташе уже 56 лет, но она все еще живет с родителями. Оставлять ее без присмотра нельзя: в начале нулевых наследница едва не спалила квартиру. Диагноз Збруевой неизвестен, но спасение и она, и мать находят в религии.