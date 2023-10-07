Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Словно наказание какое-то: что не так с дочерью Савельевой и Збруева, которая сидит на шее у матери

Словно наказание какое-то: что не так с дочерью Савельевой и Збруева, которая сидит на шее у матери

7 октября 2023 17:45
Словно наказание какое-то: что не так с дочерью Савельевой и Збруева, которая сидит на шее у матери

Тяжелую болезнь женщины скрывают от публики.

На долю Людмилы Савельевой пришлось немало испытаний. Сначала супруг Александр Збруев открыто предпочел всемирно известной Наташе Ростовой, молодую актрису Елену Шанину. Но звезда смогла найти в себе силы простить мужа и сохранить брак.

А затем неприятности стали одна за другой сыпаться на ее дочь. Девочку, родившуюся еще в браке со Збруевым, Людмила назвала в честь своей героини Наташи. С юных лет Наталья была артистичной, проявляла способности к языкам и другие таланты. Ей прочили блестящую карьеру, но наследница артистов загубила все в один миг.

Она бросила учебу ради парня и устроилась работать продавщицей.

Когда возлюбленный при странных обстоятельствах погиб, психика девушки надломилась.

Сегодня Наташе уже 56 лет, но она все еще живет с родителями. Оставлять ее без присмотра нельзя: в начале нулевых наследница едва не спалила квартиру. Диагноз Збруевой неизвестен, но спасение и она, и мать находят в религии.

Словно наказание какое-то: что не так с дочерью Савельевой и Збруева, которая сидит на шее у матери
Фото: кадр из документального фильма «Александр Збруев. Три истории любви» (2018), Legion-Media
Ирина Маркина
Ирина Маркина
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
1 комментарий
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше