Словно Началова воскресла: пение дочери звезды невозможно слушать без слез

Многие поклонники до сих пор не могут смириться со смертью Юлии Началовой. Четыре года назад яркая и талантливая певица ушла из жизни, но оставила после себя достойную смену.

В браке с футболистом Евгением Алдониным у артистки появилась единственная дочь — Вера. Ее пример как нельзя лучше подходит под популярное в народе выражение «никогда не говори никогда». Ранее звездная наследница открещивалась от сольной карьеры и сравнений с матерью. Не раз она говорила, что хочет стать актрисой, а не новой Началовой на отечественной эстраде. Но от судьбы не уйдешь.

Алдонина все чаще выходит на сцену в качестве певицы. Не так давно она засветилась в шоу «Дуэты», где вместе с Александром Панайотовым исполнила хит ныне покойной родительницы «Герой не моего романа». Зрители остались в полном восторге. Они посчитали, что пение дочери звезды невозможно слушать без слез, поскольку создается ощущение, будто Началова воскресла.