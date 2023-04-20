Словно Началова воскресла: пение дочери звезды невозможно слушать без слез
Юной исполнительнице прочат большой успех.
Многие поклонники до сих пор не могут смириться со смертью Юлии Началовой. Четыре года назад яркая и талантливая певица ушла из жизни, но оставила после себя достойную смену.
В браке с футболистом Евгением Алдониным у артистки появилась единственная дочь — Вера. Ее пример как нельзя лучше подходит под популярное в народе выражение «никогда не говори никогда». Ранее звездная наследница открещивалась от сольной карьеры и сравнений с матерью. Не раз она говорила, что хочет стать актрисой, а не новой Началовой на отечественной эстраде. Но от судьбы не уйдешь.
Алдонина все чаще выходит на сцену в качестве певицы. Не так давно она засветилась в шоу «Дуэты», где вместе с Александром Панайотовым исполнила хит ныне покойной родительницы «Герой не моего романа». Зрители остались в полном восторге. Они посчитали, что пение дочери звезды невозможно слушать без слез, поскольку создается ощущение, будто Началова воскресла.
«Пронизывает до каждой клеточки души», «Очень красиво. Голос Веры очень сильный, похож на мамин. Нет слов. Надеюсь, Вера будет успешной», «Когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей... Верочка-умничка, один в один мамин голос», — пишут в Сети.