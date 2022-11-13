Словно магнитом: мужчины с этими именами притягивают деньги и успех

Люди верят, что достичь финансовой независимости помогают не только личные качества, такие как целеустремленность, настойчивость, трудолюбие, но и всевозможные эзотерические “приманки”. По мнению экспертов, мощным магнитом для везения и богатства становятся определенные имена. Они рассказали, носители каких имен, как правило, достигают процветания и материального благополучия.

Никита

Обладатели имени Никита от природы наделены отличным профессиональным чутьем. Они хорошо знают, как привлечь внимание клиентов, партнеров, инвесторов.

Располагающая внешность и отличные деловые качества позволяют им легко заключать выгодные сделки и наслаждаться прибылью, которая сама идет к ним в руки.

Эльдар

Мужчины, которых родители нарекли именем Эльдар, обладают сильным и независимым характером. Как правило, их не привлекает идея работать “на дядю” и выполнять чужие поручения. Поэтому обладатель этого имени развивает собственный бизнес. Благодаря своему целеустремленному характеру Эльдар успешно добивается славы и богатства.

Федор

Носители имени Федор - мужчины основательные, практичные, упрямые.

В сфере карьеры и финансов они придерживаются принципа “семь раз отмерь - один раз отрежь”.

Кому-то Федор может показаться тугодумом, однако такая тактика позволяет ему тщательно анализировать ситуацию, избегать ошибок, которые можно допустить из-за спешки, и сохранить деньги.

Артем

Тот, кто носит имя Артем, в отличие от Федора, обожает рисковать. Правда, делает он это не безрассудно и бездумно, а прежде просчитав возможные варианты развития событий и подстелив соломки там, где нужно. Такой подход оказывается для Артема самым действенным - он получает одновременно и удовольствие от рискованной игры, и прибыль.

Юрий

Мужчина, нареченный Юрием, обладает талантами сразу в нескольких сферах.

Это позволяет ему успешно справляться с любыми делами, за которые бы он ни принялся, а также сэкономить на сотрудниках.

Правда, когда бизнес Юрия станет масштабным, он, конечно же, наймет работников, но будет лично контролировать процесс, чтобы получить блестящий результат и деньги.

Андрей

Кажется, что Андрею покровительствуют какие-то высшие силы - он постоянно срывает джек-пот. На самом деле причина кроется в удивительной целеустремленности носителя этого имени. Андрей не пасует перед проблемами, решает их и собирает не только восхищенные и завистливые взгляды окружающих, но и солидную прибыль.